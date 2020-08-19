إنجلترا – تلقى الإسباني جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة عرضا، للانضمام إلى صفوف نادي فولهام الصاعد حديثا إلى مصاف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمير ليغ”.

ووفقا لموقع “ليبيرو – Libero”، فقد اتصل ممثلو الفريق الإنجليزي بالفعل بإدارة نادي برشلونة بشأن صفقة ضم بيكه إلى صفوف فولهام.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، قد حدد 7 أسماء من اللاعبين ليسوا للبيع، ولن يسمح لهم بالرحيل خلال الفترة المقبلة، في أعقاب الهزيمة من بايرن ميونيخ، ولم يكن بيكيه من ضمن تلك الأسماء التي ضمنت البقاء في الفريق الكتالوني.

وصرح جيرار بيكيه، البالغ من العمر 33 عاما، عقب الهزيمة التاريخية التي مني بها برشلونة أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8) يوم الجمعة الماض، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بأنه مستعد للرحيل عن قلعة “كامب نو” إن لزم الأمر في سبيل إجراء ثورة تغيير داخل الفريق.

المصدر: وكالات