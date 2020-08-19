كرواتيا – أكد الكرواتي ديان لوفرين، لاعب ليفربول السابق، أنه تعمد ضرب الإسباني سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، في مباراة منتخبي كرواتيا وإسبانيا، انتقاما لصديقه المصري محمد صلاح.

وتسبب راموس في إصابة بالغة بكتف محمد صلاح وخروجه من مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال لوفرين في تصريحات لبرنامج “الماتش” على فضائية “صدى البلد”، إن راموس تعمد إصابة صلاح بنهائي الأبطال وإخراجه من المباراة، لذلك كان لا بد أن يدفع الثمن”.

وأوضح أن صلاح، كان يضحك بشدة بعد مشاهدتي أثناء اللعب بخشونة ضد راموس، خلال مباراة كرواتيا وإسبانيا في منافسات دوري أمم أوروبا الأخيرة.

يذكر أن ديان لوفرين، البالغ من العمر 31 عاما، انضم في نهاية الشهر الماضي، إلى صفوف فريق زينيت بطرسبورغ مقابل 12 مليون يورو، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ودافع الدولي الكرواتي عن ألوان ليفربول خلال الفترة ما بين العامين (2014 و2020)، وتوج معه بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ” للموسم (2019-2020)، ودوري أبطال أوروبا 2019، إلى جانب هداف “الريدز”، زميله النجم المصري محمد صلاح، الذي يرتبط بعلاقة صداقة مميزة معه.

المصدر: وكالات