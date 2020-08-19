مصر تتفق مع السودان لاستغلال أراضيها في الزراعة

مصر تتفق مع السودان لاستغلال أراضيها في الزراعة

مصر – اتفق وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي من حيث المبدأ مع رئيس منظومة الصناعات السودانية ميرغنى إدريس سليمان على دراسة استغلال الأراضى الزراعية المتاحة بالسودان.

ووفقا للاتفاق سيتم زراعة هذه الأراضي بالعباد وفول الصويا والذرة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين المصرية، ما يساهم فى توفير زيوت الطعام للسوق المصرية، ويحد من الاستيراد.

وتناول الاجتماع متابعة التعاون بين البلدين فى مجال الصناعات الغذائية، وعلى رأسها ملف توفير اللحوم الحية من جانب شركة اتجاهات السودانية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث أن العلاقة بينهما استراتيجية ذات طابع عميق ووطيد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية