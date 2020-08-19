ليبيا – قال رئيس حزب التغيير والمبعوث الخاصّ لرئيس الرئاسيّ لدول المغرب العربيّ جمعة القماطي إنّه بإعلان إعادة فتح الموانئ والحقول النفطيّة، يكون القائد العامّ للقوّات المسلّحة المشير حفتر قد خسر آخر أوراقه على حد زعمه، مضيفاً :” الورقة الاقتصادية أو ورقة النفط التي لجأ لها لابتزاز الليبين والمجتمع الدوليّ، من أجل تحقيق مكاسب سياسية” حسب زعمه.

القماطي أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الاحرار” التي تبثُّ من تركيا وتموُّلها قطر أمس الثلاثاء تابعته صحيفة المرصد إلى أنّ الأسباب وراء إعادة فتح الحقول النفطية هو الموقف القويّ والثابت الذي تمسّكت به حكومة الوفاق، بأنّ رفع الحظر عن النفط أمر لا يمكن التفاوض حوله؛ لأنه ملك الليبيين وشريان الحياة، والسبب الثاني يتمثل بالضغط الدوليّ خاصّة من أمريكا. أمّا السبب الأخير فهو انقطاع الغاز عن محطات توليد الكهرباء في شرق ليبيا، الأمر الذي يهدّد المنطقة من الوقوع في ظلام تامّ لمدة طويلة، وما سيشكله ذلك من خطر انفلات أمني كبير وانقلاب على “حفتر”، وفقًا لقوله.

وأضاف :”حفتر خسر آخر أوراقه، وبالفعل هذا يعني أنّه انتهى وليس لديه أيّ دور سياسي، وكلّ الدول العظمى والإقليميّة التي تتحاور بشأن الملف الليبي وصلت لقناعة أنّ ليبيا لن تستقر إلا بخروج حفتر وأبنائه من المشهد، بعد هذا الإعلان فإن المعاناة الاقتصادية ستحل، وسنشهد الأيام المقبلة تحسّنًا لقوّة الدينار الليبيّ أمام الدولار”.

كما زعم المسؤول بالوفاق الموالي لتركيا أنّ “حفتر” لا يستطيع بعد التزامه أمام العالم جميعه خاصّة الولايات المتحدة والدول الكبرى التي كانت تمارس عليه كل هذه الضغوطات، أن يتراجع عن قراراه ويغلق الحقول والموانئ النفطية من جديد.