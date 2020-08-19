لبنان – انضم مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان إلى الدعوات المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتحقيق دولي في الانفجار الذي عصف بمرفأ بيروت والذي قال إنه فاقم “التهديد الوجودي” للبنان.

وقال مفتي “السنة” في لبنان: “هذا التهديد الوجودي للبنان.. يقتضي أمورا عاجلة: أولا تحقيق دولي لتحديد المسؤوليات واستعادة الثقة، ثانيا الإقبال على تغيير جذري في السلطة”.

وأضاف أن على الرئيس الامتثال لإرادة الشعب وإجراء مشاورات نيابية لتعيين رئيس جديد للوزراء.

وكان بطريرك الموارنة بشارة بطرس الراعي قد دعا يوم الأحد إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، قائلا إن لبنان يواجه الآن “أعظم الأخطار”.

ودعا سياسيون بارزون لم يكونوا جزءا من الحكومة، التي كانت تحظى بتأييد “حزب الله” وحلفائه والتي تتولى الآن تصريف للأعمال، إلى إجراء تحقيق دولي.

ولقي ما لا يقل عن 179 شخصا حتفهم وشرد 300 ألف عندما انفجرت كميات هائلة من مادة شديدة الانفجار، مخزنة بصورة غير آمنة منذ سنوات، هذا الشهر مما أدى لتدمير قطاعات كبيرة من المدينة ودفع الحكومة للاستقالة وسط احتجاجات حاشدة.

المصدر: وكالات