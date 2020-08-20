ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان إنّ ما وصفه بـ” نضال ” تركيا على جبهات عدة بدءًا من شرق المتوسّط وحتى ليبيا ليس كفاحًا من أجل الحقوق فحسب، وإنما من أجل المستقبل أيضًا.

أردوغان وفي تصريحات نقلتها قناة “تي آر تي” التركية وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسيّة أمس الأربعاء أضاف: “تركيا مصمّمة على صون حقوقها في شرق المتوسّط والوطن الأزرق حتى النهاية”.

وتابع: “سنعلن يوم الجمعة المقبل بشرى للشعب التركي، نحن نعيش الحلم حاليًا، هذه البشرى ستفتح عهدًا جديدًا لتركيا”.

الرئيس التركي اختتم تصريحه بالقول: “على الرغم من بعض المشكلات التي لا تنبع من بلدنا، يستعيد الاقتصاد التركي بعض قوة دفعه من قبل جائحة كورونا”، مضيفًا: “بالرغم من تسجيل زيادة طفيفة في أعداد المصابين بكورونا أخيرًا، إلا أننا ما زلنا نسيطر على الوباء”.