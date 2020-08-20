الولايات المتحدة – حافظت العملة الأمريكية على مكانتها كأفضل عملة ملاذ آمن في العالم، على الرغم من انخفاضها في الفترة الماضية، مقابل سلة من العملات العالمية الأخرى.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة CNBC عن محللي بنك الاستثمار العالمي “مورغان ستانلي”.

ويقول محللو البنك إن أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة تخلق فوائد معينة للمستثمرين، ما يزيد من جاذبية الدولار في عيونهم، مقارنة بعملات أخرى مثل الين الياباني والفرنك السويسري.

وأوضحوا أن المستثمرين بإمكانهم الاقتراض بالدولار ذات العائد المنخفض، واستثمار هذه الأموال في أصول ذات عائد مرتفع وجني الأرباح من الفرق، في الوقت نفسه يمكن للمستثمرين بيع هذه الأصول وإعادة سداد القروض، ما سيساهم في تعزيز الدولار.

إلا أن الشبكة أشارت إلى أن حالة عدم اليقين السياسي في واشنطن، يمكن أن تشكل خطرا على الدولار.

المصدر: “نوفوستي”