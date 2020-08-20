إسبانيا – رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة إهداء قميصه للكندي ألفونسو ديفيز، مدافع فريق بايرن ميونيخ، بعد الهزيمة الساحقة (2-8) في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكشف ألفونسو ديفيز رد فعل لاعبه المفضل ليونيل ميسي، حين طلب منه الحصول على قميصه، بقوله: “لقد طلبت قميص ميسي، أعتقد أنه كان مستاء قليلا، ولكن كل شيء على ما يرام، ربما أنجح في الحصول على قميصه في المرة القادمة”.

وأضاف اللاعب الشاب في تصريحات نقلتها قناة “BT Sport” البريطانية، حول مواجهة ميسي واللعب أمامه، قائلا: “بصراحة لا أجد كلاما أعبر به، حلم أصبح حقيقة، اتصلت بي والدتي أمس ثم أخذ والدي الهاتف، وكان يقول إذن أنت تلعب ضد لاعبك المفضل، كما أرى، وأجبت بنعم، ثم بدأنا في الضحك”.

واعترف ديفيز (19 عاما): “بصراحة لم نتمكن حتى من تصديق ذلك، لأنه يعلم أنني تطلعت إلى ميسي عندما كنت أصغر سنا، وألعب الآن ضده، إنه أمر رائع حقا، كبرت، كنت أشاهده طوال الوقت، والآن ألعب ضده”.

يذكر أن “بروتوكول العودة إلى كرة القدم” الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في وقت سابق من هذا الشهر، ينص على أنه “يفضل ألا يتبادل اللاعبون قمصانهم نهائيا”، مشيرا إلى أن عدم الامتثال للالتزامات “قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وفقا للوائح الانضباط لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

وخرج ليونيل ميسي مع برشلونة صفر اليدين من الموسم (2019-2020).

بينما سيلعب ألفونسو ديفيز مع فريقه بايرن ميونيخ في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأحد المقبل، على ملعب “النور” في العاصمة البرتغالية لشبونة.

المصدر: وكالات