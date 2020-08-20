ليبيا – بحث وزير الخارجيّة التركي مولود تشاووش أوغلو أمس الأربعاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرغ مستجدات الأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط.

الناتو وفي بيان له وفقًا لما ذكرته وكالة “الأناضول” التركية أوضح أنّ ستولتنبرغ أعرب خلال اتّصال هاتفي مع تشاووش أوغلو عن قلقه إزاء التوتر في منطقة شرقي المتوسّط، م​شدّدًا على أنّ الحوار ضروريّ لخفض التوتر وحل الأزمة.

وأضاف ستولتنبرغ أنّ القضيّة تستدعي روح التضامن وفق القانون الدولي، مذكرًا بالاتفاق التركي اليوناني لعقود كحليفين في “ناتو”.

وشدّد على دعم الحلف جهود الأمم المتّحدة لإيجاد حلٍّ سياسي للأزمة في ليبيا.

وأكّد أنه يجب على الأطراف السياسية الليبية والمجتمع الدولي دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، والامتثال لقرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا المفروض من قبل مجلس الأمن.