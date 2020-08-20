أنانية أم تحد؟.. لوفرين يكشف أغرب ما كان يفعله صلاح عندما يسجل ماني

أنانية أم تحد؟.. لوفرين يكشف أغرب ما كان يفعله صلاح عندما يسجل ماني

إنجلترا – كشف المدافع الكرواتي ديان لوفرين، المنتقل حديثا من نادي ليفربول إلى زينيت بطرسبورغ، نوع العلاقة التي تربط بين زميليه السابقين في “الريدز”، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وقال لوفرين لبرنامج “الماتش”، الذي يبث عبر قناة “صدى البلد”: “من الجيد أن تكون هناك منافسة بين اللاعبين وأن يكون اللاعب أفضل من زميله”.

وأضاف: “أن يكون صلاح وماني في مستوى جيد هذا يخدم الفريق وهذا هو الأهم، لأن الفريق يخدم اللاعبين ويحسن مستواهم سويا”.

وأتم: “لدي علاقة عادية مع ماني، وليست بنفس قرب محمد صلاح”.

وعن ردة فعل صلاح عند تسجيل ماني للأهداف، قال لوفرين: “كان صلاح يلوم نفسه ولا يلوم ماني”.

وكانت إحدى مباريات ليفربول في الموسم الماضي، شهدت خلافا بين صلاح وماني، حيث أبدى الأخير امتعاضه أمام الكاميرات من صلاح، الذي لم يمرر الكرة عندما كان السنغالي في وضعية أفضل للتسجيل.

وأثار الخلاف بين اللاعبين جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والرياضية في أوروبا والعالم، إذ انقسم المعلقون بين مدافع عن ماني ومؤيد لصلاح، في حين أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن المشكلة حلت في غرفة تبديل الملابس بعد تلك المباراة.

المصدر: وكالات