روسيا – وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تحية إلى المنظمين والمشاركين في مهرجان “الليالي البيضاء في بطرسبورغ” الموسيقي الدولي.

وقد تم نشر البرقية على موقع الكرملين الإلكتروني.

وجاء في البرقية:” أنا واثق بنجاح المهرجان الذي سيفرح الجمهور بعروض لامعة لنجوم الموسيقى المعروفين والشباب على حد سواء. وإني مقتنع بأن المهرجان سيصبح فعالية ثقافية لا تنسى ليس بالنسبة إلى أهالي بطرسبورغ فحسب بل ولكل من يحب فن الموسيقى والمسرح الغنائي”.

وأشار فلاديمير بوتين إلى أن المهرجان لديه تقاليد وبرنامج واسع يضم أسماء النجوم المدوية. كما أنه يتميز بأجواء ودية دافئة .وتمنى لمنظمي المهرجان والمشاركين فيه إلهاما لا ينفد وإنجازات إبداعية جديدة. أما المشاهدون فتمنى لهم تلقي انطباعات طيبة.

يذكر أن مهرجان “الليالي البيضاء في بطرسبورغ” الموسيقي الدولي يقام كل عام في شهر يونبو في بطرسبورغ منذ عام 1992. وتأجل العام الجاري إلى أغسطس لانتشار وباء فيروس كورونا في روسيا.

ويقام المهرجان في نظامي أونلاين والبث التلفزيوني. وبدأ تصوير عروضه في 16 أغسطس لينتهي يوم 19 أغسطس في القصر الجليدي ببطرسبورغ.

وجمع المهرجان العام الجاري بين أكثر نجوم المسرح الغنائي الروسي شعبية. وبينهم، غريغوري ليبس، فلاديمير بريسنياكوف، ديانا أربينينا، نيقولاي باسكوف، ديما بيلان ، فاليري ميلادزي وغيرهم.

المصدر: تاس