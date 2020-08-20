المغرب – البامية، وتُسمّى أيضاً قي بلاد المغرب العربي باسم القناوية، واسمها العلمي المسكي المغذي، وهي من أشهر أنواع النباتات، التي تنتنمي للجنس المسكي، وتنتمي للفصيلة الخبازية.

وتوجد منها أنواع عديدة، ومنها البامية الخضراء، والبامية الحمراء، وشكل الثمار كبسولية، قد يصل طول كل ثمرة حوالي عشرين سنتيمتراً، وهي مملوءة بالبذور البيضاء، التي تؤكل مع الثمرة، وتُعتبر البامية من الخضروات اللذيذة، التي يتناولها البعض طازجةً، أو مقليّةً، أو مطبوخة، وتُعتبر البامية من أنواع الخضار الموسمية، ويكون موسمها في فصل الصيف.

تحتوي البامية على قيمةٍ غذائيةٍ عاليةٍ، حيث تحتوي على الألياف الغذائية، خصوصاً الألياف الذائبة في الماء، والعديد من الفيتامينات المهمة، مثل فيتامين ك، وفيتامين ج، وفيتامين ب1، وفيتامين ب3، وفيتامين ب6، وفيتامين أ، وفيتامين هـ، وفيتامين ب المركب، كما تحتوي على العديد من العناصر المعدنية، مثل الزنك، والصوديوم، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والكالسيوم، والحديد، والفسفور، والسيلينيوم، والنحاس، كما تَحتوي على حمض الفوليك، والبيتا كاروتين، والعديد من مضادات الأكسدة، والسعرات الحرارية، والليبيدات، والبروتينات، والبكتين، والسكريات، ومواد غروية، ومواد هلامية، وحمض اللينوليك، وحمض الأوليك، وأحماض دهنية مشبعة.

من فوائد البامية لصحة الإنسان، نذكر منها مايلي:

• تقي الجسم من الإصابة بنزلات البرد، والرّشح والإنفلونزا.

• تُعزّز عمل جهاز المناعة، وتَمنع إصابة الجسم بالأمراض المعدية.

• تقلل احتمالية الإصابة بالسرطانات، خصوصاً سرطان القولون.

• تقلل احتمالية الغصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

• تقلل نسبة الكولسترول الضار في الدم، وتقي من الإصابة بتصلب الشرايين.

• تمنع الإصابة بمرض السكري؛ حيث تنظم مستوى السكر في الدم، وتبطء امتصاص السكر.

•تعيد للشعر رونقه وقوته، وتزيد طوله، وتخلّصه من القمل والصئبان والقشرة، عن طريق غسل الشعر بمنقوع بذور ثمار البامية.

• تمنح البشرة النضارة والحيوية، وتعمل على تفتيحها، كما تحافظ على صحة أنسجة الجلد، خصوصاً تلك المرتبطة مع الكولاجين. تمنع تشوّهات الأجنة، وتحافظ على صحة الأم والجنين، وتمنع إصابة الجنين بتشوهات العمود الفقري، وتساعد على نموه بشكلٍ سليم.

• تحافظ على صحة الكلى، وتطهرها من الجراثيم.

•تطهر الجهاز الهضمي، خصوصاً الأمعاء والقولون، وتساعد على الهضم الصحي للغذاء.

• تليّن المعدة والأمعاء، وتمنع الإصابة بالإمساك، وتخلّص الجسم من الفضلات والسموم.

• تمنع الإصابة بمرض الربو التحسسي، وتحافظ على صحة الجهاز التنفسي بشكلٍ عام، خصوصاً عند الأطفال.

• تساعد على تخسيس وزن الجسم.

• تقضي على الجراثيم والميكروبات في الجسم.

• تزيد الرغبة الجنسية عند الرجل والمرأة.

• تقي من الإصابة بفقر الدم “الأنيميا”.

وكالات