ليبيا – اطّلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأربعاء على أوضاع بلدية بنغازي وسير العمل بها ومشروعاتها، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري.
الثني أكّد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على ضرورة استكمال كافة المشاريع التي تنفذها رئاسة مجلس الوزراء لصالح بلدية بنغازي، إضافة إلى المشاريع التي تنفّذها البلدية بمختلف القطاعات الخدمية.
وشدّد على ضرورة متابعة أعمال الصيانة في الطريق الدائري الثالث “الطريق السريع” وكافة مشروعات الطرق والمسارات المستحدثة.
وناقش الاجتماع موضوع تغيير تصنيف الأرض المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط، ومتابعة ملفها مع مكتب العمارة.
رئيس الحكومة الليبية شدّد على ضرورة الاستمرار في الاهتمام بالمظهر العام للمدينة، خاصّة فيما يتعلق بأعمال النظافة العامة وتنظيف غرف تصريف مياه الأمطار استعدادًا لموسم الشتاء القادم.