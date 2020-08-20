ليبيا – اطّلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأربعاء على أوضاع بلدية بنغازي وسير العمل بها ومشروعاتها، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري.

الثني أكّد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على ضرورة استكمال كافة المشاريع التي تنفذها رئاسة مجلس الوزراء لصالح بلدية بنغازي، إضافة إلى المشاريع التي تنفّذها البلدية بمختلف القطاعات الخدمية.

وشدّد على ضرورة متابعة أعمال الصيانة في الطريق الدائري الثالث “الطريق السريع” وكافة مشروعات الطرق والمسارات المستحدثة.

وناقش الاجتماع موضوع تغيير تصنيف الأرض المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط، ومتابعة ملفها مع مكتب العمارة.

رئيس الحكومة الليبية شدّد على ضرورة الاستمرار في الاهتمام بالمظهر العام للمدينة، خاصّة فيما يتعلق بأعمال النظافة العامة وتنظيف غرف تصريف مياه الأمطار استعدادًا لموسم الشتاء القادم.