الحزب الديمقراطي الأمريكي يرشح أول امرأة من أصول إفريقية لمنصب نائب الرئيس

الحزب الديمقراطي الأمريكي يرشح أول امرأة من أصول إفريقية لمنصب نائب الرئيس

واشنطن – رشح الحزب الديمقراطي الأمريكي رسميا السيناتور عن ولاية كاليفورنيا، كامالا هاريس، لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة التي رشح إليها جو بايدن للرئاسة.

وتمثل هاريس أول امرأة أمريكية من أصل إفريقي يتم ترشيحها لهذا المنصب، لتكون نائبا لجو بايدن الذي سبق أن رشحه الحزب الديمقراطي للرئاسة لينافس الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية.

وفي 11 أغسطس الحالي، اختار بايدن السيناتور ذات البشرة السوداء، كامالا هاريس، لتكون نائبا له في الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر القادم.

المصدر: وكالات