روسيا – ستخصص الحكومة الروسية ما يقارب 3 مليارات روبل (نحو 41 مليون دولار) من الصندوق الاحتياطي لإعادة تأهيل العاطلين عن العمل. ووقع رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين المرسوم الخاص بذلك.

وسيتم تقديم الدعم الاجتماعي إلى هيئات واتحادات مهنية تعنى في تنمية المجتمعات المهنية، بما في ذلك العمال والشباب. وتقوم هذه الهيئات بتنظيم دورات تدريب مهني وبرامج تعليم إضافية للعاملين الروس المتضررين من جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن يتم تدريب نحو 110 آلاف مواطن روسي بحلول نهاية هذا العام.

ووقع ميشوستين في نهاية يوليو الماضي مرسوما يمنح النساء اللواتي لديهن أطفال دون سن الثالثة، وكبار السن، فرص عمل إضافية.

ووفقا لرئيس الحكومة الروسية فإن هذه الفئات من المواطنين بعد التقاعد أو إجازة الأمومة غالبا ما تحتاج إلى إعادة تدريب أو تحسين المؤهلات.

والآن بفضل المرسوم الجديد ستكون لهيئات إعادة التأهيل فرصة لتدريب مثل هذه الفئات من المجتمع.

(الدولار = 73.75 روبل)

المصدر: “نوفوستي”