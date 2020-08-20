مصر – أعلنت وزارة الري المصرية عن توافق وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا على “الخطوات التنفيذية” لعملية التفاوض حول سد النهضة.

وعقد امس اجتماع لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين عن الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك استكمالا للمفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقالت وزارة الري المصرية إن الوزراء توافقوا على الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض الحالية حيث بدأت لجنة مصغرة مكونة من عضو فني وآخر قانوني من كل دولة وبحضور المراقبين والخبراء في تجميع المقترحات في مسودة واحدة.

ومن المقرر عرض المسودة على وزراء المياه بالدول الثلاث يوم الجمعة القادم، وذلك في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي حاليا، في 28 أغسطس الجاري.

المصدر: اليوم السابع