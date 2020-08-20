ليبيا – قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إنّه حتى لو تمّ إعطاء جوازات سفر من قِبل حكومة الوفاق للمرتزقة السوريين، فإنهم لايستطعون التكتّم عن وجودهم في ليبيا.

عبد الرحمن أضاف بحسب المكتب الإعلامي التابع له: “المضحك بأنّ بعض المتحدثين باسم الحكومة التركية من المعارضة السورية يتحدثون عن مرتزقة في المقلب الآخر، المرتزقة في المقلب الآخر متواجدون في أماكن حماية الآبار النفطية، لكن المرتزقة الذين زجَّ بهم أردوغان مع حكومة الوفاق هم رأس الحربة في القتال، ويمارسون انتهاكات بحق ممتلكات أبناء الشعب الليبي”.

وأشار إلى أنّه حتى اللحظة لم تستطع الجهات الموجودة من الجيش الوطني الليبي في أوروبا من أن يحرّكوا دعاوى قضائية ضد أردوغان وضد الحكومة التركية بجريمة تجنيد مرتزقة وأطفال سوريين وإرسالهم إلى ليبيا، وأيضا إرسال مجموعات متطرفة من تنظيم “داعش”.