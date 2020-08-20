السودان – أفاد بنك جنوب السودان المركزي، امس إن احتياطياته من النقد الأجنبي نفدت ولم يعد بمقدوره وقف الانخفاض في قيمة العملة المحلية.

وصرح دانييل كيش بوش النائب الثاني لمحافظ بنك جنوب السودان المركزي، بأن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي نفدت ولم يعد بمقدورها وقف الانخفاض في قيمة الجنيه.

وأضاف بوش خلال مؤتمر صحفي “من الصعب علينا في الوقت الحالي وقف الزيادة الفائقة السرعة في سعر الصرف لأنه ليست لدينا مصادر”.

وتابع قائلا: “ليست لدينا احتياطيات”.

وأكد بوش خلال مؤتمر صحفي إن إيرادات البلاد النفطية انخفضت، مما أضر باحتياطياتها من النقد الأجنبي.

ويحصل جنوب السودان على كل إيراداته تقريبا من بيع النفط الخام، لكن الإنتاج الحالي والبالغ 180 ألف برميل يوميا تقريبا، يقل كثيرا عن ذروته عند 250 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الصراع بالبلاد في 2013.

وأضاف أن هناك ثلاثة أسعار صرف مختلفة في جنوب السودان، سعر من البنك المركزي وسعر من البنوك التجارية وثالث مما تسمى بالسوق الموازية غير الرسمية.

وأوضح أن سعر صرف الجنيه لدى البنك المركزي هو 165 للدولار، في حين أنه لدى البنوك التجارية عند نحو 190، وبالسوق الموازية 400.

ويستمر تصاعد التضخم منذ عدة سنوات، وهو ما يعود بشكل كبير إلى انخفاض قيمة جنيه جنوب السودان، حيث بلغ التضخم 35 بالمئة.

المصدر: رويترز