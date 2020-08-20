الولايات المتحدة – كشف جون بولتون المستشار السابق للأمن القومي، أن الرئيس دونالد ترامب يجهل كثيرا من الوقائع التاريخية، وكان يعتبر أوكرانيا جزءا من روسيا.

وقال بولتون في حديث لقناة Puls 24 النمساوية نشر امس: “لا أستطيع حساب كل الحالات عندما كنت مضطرا لأشرح له لماذا باتت شبه الجزيرة الكورية منقسمة بعد الحرب العالمية الثانية، ولماذا كانت القوات الأمريكية موجودة فيها”.

وتابع: “وهذا كان جزءا من المشكلة في ما يخص كيفية تعامله مع ملف أوكرانيا. فهو كان يعتقد أنها جزء من روسيا، وهذا كان يطال الكثير من المواضيع”.

واعتبر بولتون أن أي شخص يتولى منصب الرئيس الأمريكي، قد لا يكون لديه الاطلاع الكامل على كل المواضيع التي تنتظره، لكن “الرؤساء الجيدين” يحاولون إزالة النواقص في معرفتهم للوقائع بأسرع ما يمكن.

وأضاف أن “ترامب لم يهتم بإزالة النواقص في معرفته، بغض النظر عما إذا كان الموضوع مرتبطا بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أو الدكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ أون”.

يذكر أن بولتون كان مستشارا للأمن القومي لترامب من أبريل 2018 وحتى سبتمبر 2019، واستقال من منصبه بسبب خلافات مع الرئيس حول العديد من القضايا.

وفي وقت لاحق، أصدر بولتون كتاب ذكريات كشف فيه عن تفاصيل محرجة حول ترامب واتخاذه قراراته، مما أثار غضب الرئيس الأمريكي الذي حاول منع نشر كتاب بولتون.

المصدر: Puls 24