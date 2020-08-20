الولايات المتحدة – نشر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر صورا لقاذفات استراتيجية أمريكية، تحلق فوق عدة مناطق حول الصين، في “مشهد مبهر”، حسب وصفه.

وكتب إسبر على “تويتر” أمس: “تقوم طائرات أمريكية بمهام فوق عدة مناطق تشمل بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي والمحيط الهندي”.

وأعاد وزير الدفاع الأمريكي نشر صور لحساب القوات الجوية في المحيط الهادئ تشمل صورا لمقاتلات أمريكية في المحيط الهادئ والمحيط الهندي تحلق بالتزامن مع تحليق قاذفات استراتيجية أمريكية طراز “بي – 1″ و”بي – 2”.

وقال الموقع الرسمي لقيادة القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ، إن مجموعات من القوات الجوية الأمريكية والبحرية ومشاة البحرية شاركت في تدريبات عسكرية كبيرة مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية يوم الثلاثاء.

ولفت الموقع إلى أن الطائرات المشاركة تضم 4 قاذفات “بي – 1 بي”، وقاذفتي “بي – 2” و4 قاذفات “إف – 15 سي”.

وتجري الولايات المتحدة الأمريكية من حين لآخر تدريبات جوية كبيرة لطمأنة حلفائها في المنطقة.

المصدر: وكالات