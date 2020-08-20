فلسطين – رحب باسم نعيم رئيس حملة مقاطعة إسرائيل بالموقف الباكستاني القوي والصريح، بـ”رفض التطبيع والاعتراف بإسرائيل، حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه”.

واعتبر نعيم في تعليقه على تصريح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الرافض لكل أشكال التطبيع والاعتراف بإسرائيل، أن “هذا الموقف يعبر عن ضمير وأصالة الشعب الباكستاني المسلم، والذي تبنى دوما مواقف داعمة لحقنا في النضال من أجل الحرية والاستقلال”.

وأكد نعيم، أن “هذا هو الموقف الطبيعي والمتوقع من كل دولنا العربية والإسلامية، وأن أي موقف أو سلوك مختلف يمثل حالة نشاز ويعبر عن عمى استراتيجي، سيقود أصحابه نحو الهاوية والدمار”.

وطالب نعيم، كل الشعوب والأحزاب والبرلمانات أن تضغط على حكوماتها لتبني مواقف داعمة للحق الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال.

المصدر: RT