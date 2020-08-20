سوريا – وافقت سوريا على منح روسيا قطعة أرض ومساحة بحرية في محافظة اللاذقية الساحلية لإنشاء مركز صحي للجيش الروسي عليها.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن وثيقة نشرتها البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أن “الجمهورية العربية السورية وافقت على نقل قطعة أرض ومساحة مائية في محافظة اللاذقية إلى روسيا من أجل إنشاء مركز طبي للصحة والتأهيل لفرق الطيران الروسي”.
وتبلغ مساحة الموقع حسب الوثيقة 8 هكتارات، وتتحمل روسيا كلفة بناء البنية التحتية وتجهيزها.
وتم توقيع الوثيقة في 21 يونيو في دمشق، وفي موسكو تم توقيعها في 30 يوليو الماضيين.
المصدر: RT