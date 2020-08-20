عدد الوفيات بكورونا في روسيا يتجاوز 16 ألف حالة وفاة منذ تفشي الفيروس في البلاد

عدد الوفيات بكورونا في روسيا يتجاوز 16 ألف حالة وفاة منذ تفشي الفيروس في البلاد

روسيا – أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الحصيلة منذ بدء تفشي الوباء إلى 942106 إصابات، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 16099 حالة.

وتوفي خلال الساعات الـ24 الماضية جراء تفشي الوباء 110 أشخاص.

وقال المركز الروسي لمكافحة تفشي فيروس كورونا إن 6090 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 755513 شخصا.

ويعتبر معدل الوفيات جراء تفشي الوباء في روسيا ضعيفا مقارنة بالبلدان الأخرى، ورغم وجود روسيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إلا أنها تحتل المرتبة الحادية عشرة من حيث عدد الوفيات.

وتجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 22.4 مليون إصابة، وحصد الوباء أرواح نحو 788 ألف شخص حتى الآن.

المصدر: RT + وكالات