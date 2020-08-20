إسبانيا – تعهد الهولندي رونالد كومان المدرب الجديد لبرشلونة باستعادة هيبة النادي بعد هزيمته التاريخية أمام بايرن ميونيخ (2-8) في دوري أبطال أوروبا، مهددا باستبعاد أي لاعب لا يظهر الالتزام.

وقال كومان في مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الإعلام والجمهور، وبعد توقيعه عقدا لعامين مع برشلونة: “نحتاج الآن إلى إظهار صورة مغايرة تماما لما حدث أمام بايرن. لم يكن هذا هو الفريق الذي تحب جماهير النادي أن تراه”.

وأشار المدرب الهولندي إلى أنه سيتحدث مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق حول مستقبله، لكنه حذر من أنه يرغب فقط في العمل مع اللاعبين الذين يريدون البقاء بالنادي.

وأضاف كومان في تصريحات للصحفيين في ملعب “كامب نو”: “لا أعلم إذا ما كان يتعين علي إقناع ميسي”.

وأضاف: “يتعين على كل لاعب أن يفخر بارتداء قميص برشلونة وأن يعبر عن ذلك بالالتزام الكامل والتحلي بالاحترافية في كل ما يفعله، لو فعلنا ذلك ستتغير صورة الفريق عما حدث الأسبوع الماضي”.

ولم يكشف كومان عن اللاعبين الذين سيطلب رحيلهم عن النادي رغم انه أكد رغبته في العمل فقط مع اللاعبين الأكثر التزاما “لا أريد أن أذكر أسماء. يتعين أن نبحث جميعا عن مصلحة النادي وأن نبني أفضل فريق ممكن للفوز بمباريات. هناك لاعبون في سن معينة قد تثور شكوك حول مستقبلهم رغم وجود لاعبين في سن 31 أو 32 او 33 لم تنته مسيرتهم بعد، الأمر يتوقف على نهمك وتعطشك ومدى رغبتك في بذل كل حبة عرق من أجل ناديك”.

المصدر: وكالات