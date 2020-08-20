ليبيا – بحث مدير إدارة الدعم المركزي رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز المشكّلة من المجلس الرئاسي العميد محمد فتح الله خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأربعاء مع مندوبي شركات توزيع الوقود والغاز وممثل عن شركة البريقة لتسويق النفط، وضع آليات مناسبة لحلحلة المختنقات التي تعيق توزيع الوقود والغاز.

الاجتماع تناول وفقًا لإدارة التواصل التابعة للمجلس الرئاسي عدم توفر وقود “الديزل”، والتنسيق لتخصيص بعض المحطات للتزوّد به ووضع آلية لتوزيعه عن طريق المحطات المتنقلة.

وأكد المجتمعون ضرورة توفير اسطوانات الغاز بما يكفي احتياجات المواطنين من أجل قطع الطريق أمام تجار الأزمات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبطهم .

بدوره أعلن مندوب شركة البريقة لتسويق النفط البدء في إنتاج غاز الطهي في مستودع طرابلس النفطي بداية شهر سبتمبر القادم.