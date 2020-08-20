ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاريّ وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إنّ الاتّصالات التي حدثت في الماضي القريب هي الدافع نحو قرار فتح الحقول والموانئ النفطية، معتقدًا أنّ هذا القرار سيأتي عقبه قرار رفع الحظر تمامًاً واستئناف تصدير النفط.

معزب اعتبر خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتموّلها قطر أنّ قرار استئناف النفط يأتي للحفاظ على هذه المناطق؛ لأنّه في حال اشتعال النار فيها ستشكّلُ خطرًا على صناعة النفط و يستمرُّ لسنوات، لذلك المجتمع الدولي خاصّة أمريكا مصرّون على تجميد القتال في خط سرت الجفرة.

وأضاف: “أعتقد أنّ الإعلان يسوده الغموض، فلم يتمَّ الاعلان صراحة عن اسئناف النفط للتصدير وإعادة تشغيل الموانئ، حيث تمَّ حصر الأمر في مسألة واحدة وهي تفريغ الخزانات بالتالي الدول ستكون متحفّظة عن التصريح بأي ترحيب، حتى محليًا أتوقع أنّ حفتر مورست عليه ضغوطات كبيرة فلم يجد مناصًا إلا فتح الحقول، أما استئناف النفط وتصديره فهذه الخطوة نتوقع حصولها خلال الأسابيع المقبلة”.

وفي سياق آخر كشف عن عزم وفد من مجلس الدولة التوجّه خلال الأيام القادمة للمغرب لمناقشة الوظائف السيادية و القيادية، مشيرًا إلى أنّ العمليات الجزئية والمراحل هو السيناريو الذي سيكون خلال الفترة القادمة بحسب قوله.

كما أردف: “سيجتمع وفد من أعضاء مجلس النواب من طبرق هناك مع نواب طرابلس الذين هم على صلة دائمًا مع المغرب، ووفد آخر سيذهب لجنيف بدعوة من مركز الحوار الإنساني وسيكون هناك لقاء مع مبعوثة الأمم المتحدة، حيث سيكون على رأس الوفد خالد المشري، هي عمليات جزئية ولكنها ستصب في الحوار الشامل”.

واعتقد أنّ اجتماع مجلس النواب طبرق والدولة لن يكون مغايرًا لاجتماعاتهم السابقة؛ لأنّ اللقاء لم يتم وضع جدول أعمال له، لافتًا إلى أنه عبارة عن عملية تقارب وبناء ثقة معينة بحيث تعقد اجتماعات متوالية بعده.

وتابع: “مجلس النواب مشتت و عقيلة صالح لا زال لليوم معترف فيه دوليًا على أنه رئيس مجلس النواب، أما حفتر فإعلاننا صريح بالنسبة له فلن يكون له موقع من المفاوضات، نواب طرابلس للآن لا يريدون الالتئام في جسم واحد ولا يملكون النصاب القانوني”.

معزب أشار إلى أنّ البعثة الأمميّة تعتبر نواب طرابلس مجموعة من المجموعات، لأنّها لم تصل للنصاب القانوني للآن، لذلك المعترف بها حاليًا هي رئاسة مجلس النواب المتمثّلة بعقيلة صالح ومن معه.