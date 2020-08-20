ليبيا – رأى الخبير العسكريّ ومعاون آمر منطقة الخليج العسكرية سابقًا العميد صالح العريبي أنّ دور القبائل ودعمها للجيش في هذه المرحلة مهمّ للغاية ومحوري في كامل التراب الليبي، وبالأخصّ المنطقة الوسطى التي تحاول المليشيات المسلّحة السيطرة عليها.

العريبي وفي تصريحات خاصّة لموقع “العين الاخبارية” أمس الأربعاء أوضح أنّ التحدي الأكبر الآن هو صمود القبائل الليبية والتفافها حول قيادة الجيش ودعمها بكل الطرق، من أجل الوقوف سدًّا منيعًا أمام التمدّد التركي للسيطرة على ثروات الليبيين، بتواطئ الخونة من أبناء الوطن. في إشارة إلى تنظيم الإخوان وحكومة الوفاق فائز السراج.

وأشار إلى دور قبائل وحكماء ووجهاء الجفرة والمناطق الوسطى الذي وصفة بالحساس للغاية، كونهم يراهنون على الوطن، ليس الآن فقط بل حتى أيام المستعمر الإيطالي في معارك الشرف والعزّة التي خاضها الآباء والأجداد لتحرير الوطن، واليوم ها هم يعيدون التاريخ والأمجاد من جديد بوقوفهم مع قوّاتهم المسلّحة، على حدّ تعبيره.

الخبير العسكري بيّن أنّ لقاء قبائل ووجهاء وحكماء الجفرة بالقائد العام للقوّات المسلّحة المشير حفتر صفعه للسراج ومليشياته وللمحتل التركي الذي يعتقد أنّ ليبيا ومدنها وقراها سهلة المنال، وتناسى ما فعله الأجداد بكل المحتلين.