إنجلترا – يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إلى إعادة النجم الويلزي غاريث بيل، من ريال مدريد إلى صفوف توتنهام.

ووفقا لموقع “Elespanol”، فإن مورينيو مهتم شخصيا بغاريث بيل، البالغ من العمر 31 عاما، ويرغب المدرب البرتغالي في رؤية النسخة الأفضل للجناح الويلزي.

وتألق غاريث بيل بشكل مذهل مع توتنهام في الفترة بين (2007 و2013)، وكان أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تلك الفترة، لينتقل إلى ريال مدريد في صيف 2013، مقابل صفقة قياسية حينها، بلغت 100 مليون يورو.

ويبدو أن مورينيو، المدير الفني لنادي ريال مدريد سابقا، قد يكون طوق النجاة الذي يمنح إدارة النادي الملكي فرصة في التخلص من اللاعب الويلزي خلال الميركاتو الصيفي.

وأصبح بيل عبئا لا يمكن احتماله في نادي ريال مدريد، بعدما خرج من خطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي بشكل كامل، وسط رغبة من إدارة “الميرينغي” في التخلص منه، خاصة وأنه يكلف خزائن الفريق أكثر من 14 مليون يورو سنويا.

وقرر زيدان وضع بيل في قائمة اللاعبين الذين يريد التخلص منهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث لا يمر الويلزي بأفضل فتراته مع ريال مدريد، وفقد ثقة زيزو بشكل كامل، بسبب حالة التراخي واللامبالاة التي يظهر عليها حين يجلس على مقاعد البدلاء.

المصدر: وكالات