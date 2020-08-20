إسبانيا – يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لم يحدد بعد موقفه النهائي بشأن الاستمرار مع فريقه برشلونة أو الرحيل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وترددت في وقت سابق أنباء عن صراع مرتقب بين إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي للتوقيع لميسي، مشيرة إلى أن الفريق الإيطالي على استعداد لتقديم عقد مغر للنجم الأرجنتيني مدته أربع سنوت ويحصل بموجبه “البرغوث” على راتب سنوي قدره 50 مليون يورو، في حين أن الفريق الإنجليزي على استعداد لتلبية كل طلبات ميسي المادية.

ولكن صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها أن فريق باريس سان جيرمان، الذي تعاقد في وقت سابق مع النجم البرازيلي نيمار من برشلونة بالذات، مستعد أيضا للتنافس على ضم ميسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي سيغادر برشلونة إذا لم تشكل إدارة النادي الكتالوني فريقا تنافسيا، وإن لم تعد نيمار إلى الفريق، وهذا الشرط الأخير يعتبر مستحيلا على الأقل في الوقت الراهن.

وأوضحت “لا غازيتا ديلو سبورت”، أن رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، يدرك أنه ستكون هناك فوائد اقتصادية كبيرة من بيع ميسي، لكنه يريد أن يصرح الأرجنتيني نفسه علنا برغبته في الرحيل.

ويمتد عقد ميسي مع برشلونة حتى العام 2021، وتقدر قيمته السوقية حاليا بنحو 112 مليون يورو، لكن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 700 مليون يورو.

ويعيش الدولي الأرجنتيني فترة عصيبه مع برشلونة حاليا، حيث لم يتوج الفريق بأي لقب هذا الموسم وذلك للمرة الأولى منذ موسم 2017/2018، كما تعرص مؤخرا لخسارة مهينة أمام بايرن ميونيخ، بنتيجة 2-8، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: “لا غازيتا ديلو سبورت”