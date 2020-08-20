مصر – أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيريه العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، والإيطالي لويجي دي مايو.

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب عن خالص تمنياته لنظيره العماني بالتوفيق والسداد في منصبه الجديد، وأن الوزيرين أكدا على عمق العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر وسلطنة عمان وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة، واتفقا على مواصلة العمل والتشاور من أجل تعزيز أواصر العلاقات الثنائية ودفعها قدما إلى آفاق أرحب، بما يعكس توجيهات قيادة البلدين في هذا الصدد.

كما أجرى شكري اتصالا هاتفيا بنظيره الإيطالي لويجي دي مايو تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها التطورات في ليبيا، والوضع على الصعيد الفلسطيني.

المصدر: RT