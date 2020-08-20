إيطاليا – اقترب يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، من التعاقد مع المكسيكي، راؤول خيمينيز، من ولفرهامبتون الإنجليزي، ليقود هجوم “اليوفي” بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووفقا لصحيفة “Tuttosport” الإيطالية،، فقد سافر المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، فابيو باراتشي، إلى لندن للقاء ممثلي النادي الإنجليزي ووكيل أعمال المهاجم المكسيكي، خورخي مينديز.

وأشار المصدر إلى أن يوفنتوس قد يدرج أحد لاعبيه لإتمام صفقة التعاقد مع خيمينيز، واللاعبون المعنيون هم أليكس ساندرو، وآرون رامسي، ودوغلاس كوستا.

ولكن ما قد يعقد إبرام الصفقة، هو إصرار ولفرهامبتون على إدراج مدافع يوفنتوس، ميريش ديميرال، وهو ما يرفضه الفريق الإيطالي.

وقدم خيمينيز (29 عاما)، أداء مذهلا مع ولفرهامبتون في الموسم المنقضي، حيث خاض 55 مباراة سجل خلالها 27 هدفا وصنع عشرة أهداف أخرى.

المصدر: “Tuttosport”