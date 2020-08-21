ألمانيا – يستعد النجم الكندي الصاعد ألفونسو ديفيز، مدافع بايرن ميونيخ الألماني لخوض أهم مباراة في حياته حتى الآن، يوم الأحد المقبل، عندما يواجه باريس سان جيرمان، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة بالنسبة للاعب الشاب ألفونسو ديفيز (19 عاما)، فمن جهة سيلعب لأول مرة في مسيرته الصغيرة والرائعة، في نهائي دوري أبطال أوروبا “تشامبيونز ليغ، ومن جهة أخرى، سيواجه فريق باريس سان جيرمان، الذي تلعب في صفوفه صديقته، جوردين هويتيما، ولكن في فريق السيدات.

وبالتالي ستكون أمسية الأحد مميزة في منزل ديفيز، ومن المثير للفضول ما إذا كانت جوردين هويتيما ستشجع صديقها ألفونسو ديفيز أم ستؤازر النادي الباريسي الذي تنتمي إليه، ولكن من المؤكد أن المهاجمة الكندية ستحتفل، بغض النظر عمن سيكون المنتصر.

يذكر أن جوردين هويتيما، تبلغ من العمر 19 عاما أيضا، وتجمعها علاقة عاطفية بمواطنها ونجم بايرن ميونيخ منذ ثلاثة سنوات.

وتستعد جوردين أيضا لمباراتها ضد أرسنال الإنجليزي، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا “التشامبيونزليغ” للسيدات، أي أنها أيضا مرشحة لرفع الكأس الأوروبية المرموقة.

المصدر: “آس”