إسرائيل.. عدد المصابين بكورونا يقترب من 100 ألف

إسرائيل.. عدد المصابين بكورونا يقترب من 100 ألف

إسرائيل – أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 99201 شخص حتى مساء امس، وبلغت حصيلة الضحايا 795 شخصا.

وحسب بيانات الوزارة، فإن عدد الحالات النشطة في الوقت الراهن يبلغ 23870 حالة، و389 مصابا في حالة خطيرة، و114 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 74536 شخصا.

يذكر أن إسرائيل تشهد ارتفاعا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ يونيو الماضي، أي بعد فترة من رفع إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي