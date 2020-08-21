روسيا – افتتح في 19 أغسطس في بطرسبورغ معرض يقام في متحف “الإمبراطور بطرس الأكبر” البحري العسكري المركزي بمناسبة حلول عيد ميلاد القميص البحري المخطط الروسي (تلنياشكا).

افتتح في 19 أغسطس في بطرسبورغ معرض يقام في متحف “الإمبراطور بطرس الأكبر” البحري العسكري المركزي بمناسبة حلول عيد ميلاد القميص البحري المخطط الروسي.

يذكر أن القميص المخطط البحري كان ولا يزال رمزا للشجاعة ونكران الذات لدى البحارة العسكريين الروس والسوفيت.

وذلك بعد أن وقع الأمير واللواء البحري، قسطنطين نيقولايفيتش في 19 أغسطس عام 1874 مرسوما وافق عليه الإمبراطور، ألكسندر الثالث بشأن إقرار القميص المخطط جزءا من بزة البحار في الأسطول الروسي.

وقال كبير الباحثين في المتحف البحري العسكري المركزي، أندريه رودينكو، إن ،المعرض يقام عام 2020 عندما نحتفل بالذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945). ويكرس هذا المعرض إلى شجاعة وصمود البحارة العسكريين السوفييت الذي انتصروا على العدو عام 1945 وهم يرتدون القمصان البحرية التقليدية المخططة.

وقدمت معروضات نادرة لم يكشف عنها سابقا، وبينها صور فوتوغرافية التقطها المصور العسكري ووالد الشاعر والحائز جائزة نوبل، برودسكي، ألكسندر برودسكي، الذي خدم إبان الحرب الوطنية العظمى في صفوف أسطول البلطيق والأسطول الشمالي وأسطول البحر الأسود واستطاع جمع الأرشيف الكبير للصور الفوتوغرافية العسكرية التي أهداها لاحقا للمتحف.

وفي المعرض كذلك القمصان البحرية المخططة التي تنتمي إلى 3 أبطال للاتحاد السوفيتي وهم إيفان تيسلينكو، نيقولاي ميدفيديف وألكسندر موروخوف وغيرها من المعروضات النادرة.

المصدر: تاس