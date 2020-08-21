السعودية – دان رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السُّلمي، امس، عملية اغتيال الناشطة العراقية ريهام يعقوب، على يد مسلحين في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وقال السلمي، في بيان صحفي، إن “تكرار جرائم الاغتيال التي طالت عددا من الناشطين والمفكرين العراقيين في الفترة الأخيرة، يؤكد الأهداف الخبيثة لمرتكبي هذه العمليات الإرهابية الجبانة وسعيهم إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في العراق، لذا نُطالب بضبط ومحاكمة ومعاقبة هؤلاء المجرمين وحماية الناشطين العراقيين من المحاولات المتكررة لاستهدافهم”.

وأكد السلمي دعم البرلمان العربي للقرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي لإيقاف الاغتيالات بحق الناشطين العراقيين وتقديم مرتكبي هذه الجرائم “الشنعاء” للعدالة.

ودعا رؤساء الكتل والأحزاب السياسية وشيوخ العشائر العراقية إلى دعم جهود الحكومة العراقية في جمع السلاح وجعله حصرا بيد الدولة وأجهزتها الأمنية، وتمكينها من فرض سلطة القانون في جميع أنحاء الدولة العراقية ومواجهة “الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار” في العراق.

وجدد رئيس البرلمان العربي وقوف وتضامن البرلمان التام مع العراق في تحقيق أمنه واستقراره وصون وحدته الوطنية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

يذكر أن مسلحين قاموا أمس الأربعاء باستهداف عجلة من نوع “كيا”، تقل 4 نساء، قرب التقاطع التجاري وسط مدينة البصرة، واغتالوا الناشطة ريهام يعقوب وصديقتها.

المصدر : RT