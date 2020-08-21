ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس وفد يضم ممثلي مدينة زليتن في مجلسي النواب والدولة الاستشاري والمجلس البلدي بحضور رئيس مجلس الحكماء بالمدينة.

السراج قدم بحسب المكتب الاعلامي لرئاسة وزراء الوفاق لمحة عن مستجدات الأوضاع في البلاد، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود أمام تحديات المرحلة المقبلة.

وأكد أعضاء الوفد مساندتهم لما يتخذه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق من إجراءات لتحقيق الاستقرار في البلاد.

كما بحث الاجتماع الأوضاع الأمنية والخدمية في زليتن وسبل حلحلة المختنقات التي تواجه عدد من المرافق ومناقشة مشكلة الكهرباء ومسألة طرح الاحمال وضرورة التزام الجميع بعملية توزيعها بشكل عادل وحتى لا يتحمل سكان بعض المناطق الأعباء دون غيرهم.