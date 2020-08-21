ليبيا – أصدر رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الجمعة تعليماته لجميع القوات العسكرية التابعة له بالوقف الفور لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

السراج وفي بيانٍ له أطلعت المرصد على نسخة منه قال إنه أصدر تلك التعليمات انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف جائحة كورونا.

وأضاف أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها.

وتابع البيان :”إن رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة”.

وأكد السراج أنه لا يمكن التفريط بمقدرات الشعب الليبي ،مطالباً بإستئناف الانتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي وأن لا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين وبما يضمن الشفافية والحوكمة الجديدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

كما أعلن عن قيامه بجميع الإجراءات لدعم الإدارة الفعالة والمثلى للموارد الوطنية ،مجدداً التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا.

السراج أكد في ختام بيانه على دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس المقبل وفق قاعدة دستورة مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.