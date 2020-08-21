المغرب – أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس عن إمكانية إعادة الحجر الصحي وزيادة تشديده في حال استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الملك في خطابه الموجه للأمة، أمس: “إذا دعت الضرورة لاتخاذ هذا القرار الصعب، لا قدر الله، فإن انعكاساته ستكون قاسية على حياة المواطنين، وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، حسبما نقلت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.

وأشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة، والحالات الخطيرة، وعدد الوفيات تضاعف بعد رفع الحجر الصحي أكثر من ثلاث مرات في وقت وجيز، مقارنة بفترة الحجر.

يذكر أن المغرب سجل 47638 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة حتى يوم الخميس، و775 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 32806 أشخاص.

وعلى خلفية أزمة كورونا يتوقع المغرب انكماش اقتصاده بـ 5% هذا العام مع زيادة عجز الميزانية بنسبة 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: وكالات