سويسرا – هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الاتحاد الكروي في ترينيداد وتوباغو بالإيقاف الدولي إذا أصر على نقل نزاع بينهما إلى المحكمة العليا في البلاد، لأن ذلك يتعارض مع لوائح الـ”فيفا”.

وثار خلاف بين اتحاد ترينيداد وتوباغو و”فيفا” في مارس الماضي بعد أن حل الأخير المجلس التنفيذي للاتحاد المحلي المتعثر ماليا.

وعارض وليام والاس، رئيس اتحاد كرة القدم في ترينيداد وتوباغو القرار في البداية، ونقل القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية “كاس” وهي الهيئة الوحيدة المعترف بها من “فيفا” لفض المنازعات، لكنه سحب لاحقا الشكوى خشية محاباة المحكمة الرياضية للاتحاد الدولي.

وقال الاتحاد الدولي”فيفا” في بيان أمس الخميس: “إصرار الإدارة السابقة لاتحاد ترينيداد وتوباغو على نقل القضية إلى محكمة محلية بدلا من حل النزاع عبر محكمة التحكيم الرياضية يهدد منظومة كرة القدم في البلاد ووضع ترينيداد وتوباغو على المستوى الدولي”.

وإذا أصر اتحاد ترينيداد وتوباغو على موقفه سيناقش مجلس “فيفا” في اجتماعه الافتراضي يوم 18 سبتمبر إمكانية إيقاف الاتحاد المنتمي لمنطقة الكاريبي.

ومن المقرر أن تلعب ترينيداد وتوباغو المباراة الرسمية المقبلة أمام غيانا في الـ8 من أكتوبر، في بداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

المصدر: رويترز