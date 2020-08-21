ليبيا – رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز اليوم الجمعة بنقاط التوافق الواردة في البيانين الصادرين عن كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح الراميين لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.

ويليامر وفي بيانٍ لها نشره المكتب الإعلامي للبعثة الأممية قالت إن السراج وصالح عبرا عن قرارات شجاعة،مضيفةً أن ليبيا بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب حيث دعيا إلى وقف إطلاق النار على أمل أن يُفضي هذا الأمر إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية.

ودعت إلى التطبيق العاجل والسريع لدعوة السراج وصالح لفك ما وصفته بـ”الحصار”عن إنتاج وتصدير النفط وتطبيق الإرشادات المالية التي ذُكرت في البيانين.

كما شددت على أن الاستمرار في حرمان الشعب الليبي من ثرواته النفطية يعتبر ضربا من التعنت غير المقبول محلياً ودولياً، حاثةً جميع الأطراف إلى الارتقاء لمستوى المرحلة التاريخية وتَحمّل مسؤولياتهم الكاملة أمام الشعب الليبي.

الممثلة الأممية نوّهت بأن المبادرتين تبعثا الأمل في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة.