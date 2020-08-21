ليبيا – أصدر تكتل (إحياء ليبيا) بيانًا الجمعة بخصوص إعلان (وقف إطلاق النار) معلنًا ترحيبه بما ورد من بيانات بالخصوص .

وجاء موقف التكتل في بيان صادر عن رئيسه عارف النايض ، إذ رحب بالبيانين الصادرين اليوم الجمعة عن رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والذين توافقا على إعلان (وقف إطلاق النار) على كامل التراب الليبي، والعودة إلى الحوار السياسي الليبي-الليبي.

وأضاف البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه : ” هذان البيانان، مع صدق النوايا والعمل الدؤوب والضمانات الوطنية والإقليمية والدولية الحقيقية، يمكن ان يشكلا أساسا لتفاوض واتفاق ليبي-ليبي شامل ” .

وأشار إلى أن ذلك يمكن من خلاله أولًا إنقاذ سيادة ووحدتها وحريتها

ويعجل بالفرج ثانيًا للمواطن الليبي الذي يحرم يوميا من أمنه وأمانه وصحّته ورزقه وأمله في حياة مستقرّة ومزدهرة.

وتابع : ” أن إتفاقًا ليبيًا شاملًا يمكن من خلاله إنقاذ مقدّرات الشعب الليبي من الهدر والفساد وتمويل الإرهاب وظلم التوزيع ويعجل بإجلاء كافة القوات الأجنبية والمرتزقة بكافة أنواعهم عنكامل التراب الليبي، وبتفكيك كافة المجموعات المسلحة غير النظامية ” .

ووفقًا لبيانه ، أعرب التكتل عن أمله بأن يؤدي هذا الإتفاق إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة تجدّد الشرعية في ليبيا وتعطي كل ليبي حقه في تفويض من يشاء من خلال صناديق الاقتراع، لا من خلال التحشيد الشعبوي ولا التحشيد العسكري ولا التمديد والمماطلة بحُجج الشرعيات الواهية ” .

في رسالة لـ غوتيريش.. تكتل إحياء #ليبيا يدعو لإجراء إنتخابات في ديسمبر وأن تكون #سرت عاصمة للمؤسسات السيادية. #المرصد https://t.co/ubJjHTHVqK — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 29, 2020

واستطرد البيان : ” لقد خاطب (تكتل إحياء ليبيا) معالي الأمين العام للأمم المتحدة برسالة مفتوحة، بتاريخ 29 يونيو 2020، تضمنت ناصر أساسية مشتركة مع البيانين اللذين صدرا اليوم، مع نقاط أخرى نراها في غاية الأهمية لضمان مصداقية ونجاح وثبات خطوات وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحياة السياسية ” .

وختم البيان بالإشارة إلى مواصلة ” تكتل إحياء ليبيا ” التواصل اليومي مع كافة الأطراف الفاعلة وطنيا وإقليميا ودوليا بخصوص كل تلك النقاط ، وفقاً لنص البيان .

المرصد – متابعات