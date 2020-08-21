الولايات المتحدة – أكد فريق وليامز، المنافس في بطولة العالم لسباقات “فورمولا 1” للسيارات، إن ملكيته انتقلت إلى مؤسسة “دوريلتون كابيتال” للاستثمارات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وأضاف في بيان نشره على موقعه، اليوم الجمعة، أن الفريق الذي سبق له التتويج ببطولة العالم سيستمر في المنافسة باسم “وليامز”، وسيبقى في مقره الحالي في غروف بإنجلترا.

ويعتبر وليامز من الفرق المستقلة المتواجدة في “فورمولا 1″، وهو فريق عريق، يشارك في السباقات منذ سبعينيات القرن الماضي، وفاز بالعديد من ألقاب السائقين والصانعين، كان آخرها فوز جاك فيلنوف، بلقب موسم 1997.

وعانى فريق وليامز، الذي كانت تعود ملكيته لمؤسسه، فرانك وليامز، بشكل كبير في الأعوام القليلة الماضية من تراجع مستوى الأداء التنافسي، مع عدم قدرته على مجاراة منافسيه في متوسط الترتيب، وعدم وجود العديد من الممولين للفريق، ما أدى إلى تذبذب استقراره المالي.

المصدر: وكالات