مصر – دعا رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إلى تقليص أيام العطل الرسمية، وإلى زيادة أيام العمل من أجل زيادة التنمية في البلاد.

وقال ساويرس في تغريدة نشرها على صفحته في “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “صباح الخير على الناس الحلوه.. وربنا يقلل من إجازاتنا و يزود من شغلنا علشان نطلع لقدام”.

وأضاف رجل الأعمال المصري: “أدعو لمراجعة كل الإجازات، ما عدا الإجازات الدينية، لكن ممكن يوم واحد إجازة لكل الثورات مع بعض مثلا ؟”.

ومن الممكن أن تكون دعوة ساويرس مرتبطة بأزمة كورونا وأثرها على الاقتصاد المصري، ومن خلال العمل أيام العطل الرسمية يمكن تسريع تعافي الاقتصاد المصري.

المصدر: RT