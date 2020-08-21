إسبانيا – أثار الفرنسي، كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، الشكوك حول مستقبله مع النادي الملكي، في ظل الأنباء الأخيرة حول إمكانية رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر بنزيما عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” فيديو، وهو يؤدي تدريبات رياضية باستخدام كرة عليها شعار نادي يوفنتوس الإيطالي.

وتسبب هذا الفيديو بزيادة شكوك جماهير الفريقين على وسائل التواصل الاجتماعي حول إمكانية عودة بنزيما للعب بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس حاليا وريال مدريد سابقا، خاصة أن نادي “السيدة العجوز” يبحث بجدية عن مهاجم جديد بدلا من الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

وترددت بعض الأنباء مؤخرا حول رغبة رونالدو في جلب المهاجم الفرنسي إلى يوفنتوس.

وتزامل رونالدو وبنزيما في ريال مدريد خلال الفترة ما بين العامين 2009 و20018، وشكلا ثنائيا ضاربا في خط هجوم الفريق الملكي، وساهما في تتويجه بعدة ألقاب، أبرزها لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات.

وكان يوفنتوس تعاقد مع رونالدو في صيف العام 2018 من ريال مدريد، مقابل 117 مليون يورو، وذلك من أجل قيادة الفريق للفوز بلقب دوري الأبطال الغائب عن خزائنه منذ العام 1996.

المصدر: وكالات