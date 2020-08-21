إسرائيل – أيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المبادرة الأمريكية لإعادة العقوبات ضد إيران، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وبحسب البيان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “أوافق على قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات فورية على إيران. إنه القرار الصحيح. كما في 2018، اتخذت الولايات المتحدة القرار الصحيح عندما انسحبت من الاتفاق النووي الخطير مع إيران. اتفاق كهذا كان يجب أن لا يتم لأنه لم يعرقل طريق إيران إلى القنبلة، بل مهد الطريق إليها”.

وفي وقت سابق، سلم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خطابا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي حول “فشل” إيران في الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وبشأن بدء إجراءات استعادة العقوبات من قبل الولايات المتحدة.

وتوعد بومبيو الجهات المتنهكة لعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران التي تسعى واشنطن لاستئنافها، قائلا إن واشنطن ستبذل قصارى جهدها لإرغامها على الالتزام بها.

وأضاف بومبيو في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، أن إيران ستخضع للعقوبات الدولي مجددا بسبب مضيها قدما في أنشطتها النووية مثل تخصيب المواد النووية.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لإيران بأن تبيع بحرية الأسلحة التقليدية مثل الدبابات.

واعتبر أن رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران “خطأ جسيما”، وأضاف أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أي الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في 2015 الذي انسحبت منه واشنطن، أكدت له في لقاءات شخصية أنها لا تدعم في الحقيقة رفع حظر الأسلحة على إيران.

المصدر: وكالات