روسيا – أعلن مصدر في منظمة “الجودة الروسية”، أن هناك طرقا مجربة للعمل على الكمبيوتر والهاتف الذكي يوميا، دون الإضرار بالصحة.

ويقول ممثل المنظمة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء موضحا، “جسم الإنسان لم يتكيف بعد مع خصوصيات أعباء عصر المعلومات. إضافة إلى أن “الإنترنت” الثابت يشكل ضغطا كبيرا عليه”.

ويضيف، عند العمل على الكمبيوتر فترات طويلة تظهر “متلازمة الكمبيوتر البصرية”، التي يمكن أن تتطور إلى “متلازمة العين الجافة”. وهذا المرض يسبب فقدان حدة البصر، وتعب العينين المزمن والحرقة والصداع. وعند تجاهل هذه الأعراض، فقد تتطور إلى صداع مزمن وقصر نظر ومشكلات مستمرة في تكيف الرؤية.

ويشير الخبراء، إلى أنه يمكن تقليل الضرر الذي يلحق بالعيون بواسطة خطوات بسيطة. أولها يجب أن تكون إضاءة مكان العمل صحيحة، حيث يجب أن يسقط الضوء الطبيعي على شاشة الكمبيوتر من جهة اليسار. وثانيا يجب الجلوس أمام الكمبيوتر بحيث تكون المسافة بين العين والكمبيوتر 70 سنتمترا، وهذا يعادل طول الذراع. كما يجب عند العمل على الكمبيوتر، تحويل النظر عن الشاشة لمدة 5-10 ثواني كل 15-20 دقيقة. وبعد كل ساعة عمل يجب أخذ قسط من الراحة لمدة 15 دقيقة. والابتعاد عن الكمبيوتر في فترة تناول الطعام.

وبالطبع، يجب الاهتمام بوضعية الجسم، حيث يجب أن يستند الظهر بعض الشيء على مسند الكرسي والحفاظ على وضعية المرفقين بزاوية 90 درجة، والرسغين يتحركان على الطاولة بحرية. ومن الضروري إجراء بعض التمارين البدنية الخفيفة والمشي.

المصدر: نوفوستي