فرنسا – لا يستبعد فاغنر ريبيرو، وكيل أعمال نيمار دا سليفا، انضمام كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، إلى موكله في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتشكيل الفريق الأكثر إثارة في التاريخ.

وقال ريبيرو في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية، تعليقا على إمكاية رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان: “نيمار سعيد، وأعتقد أنه سيبقى في باريس سان جيرمان لمدة عامين آخرين على الأقل. اليوم، ومن دون أدنى شك، انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان أسهل من عودة نيمار إلى نادي برشلونة”، الذي قضى فيه البرازيلي أربعة مواسم ناجحة بين العامين 2013 و2017، قبل انضمامه إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية قدرت قيمتها بنحو 222 مليون يورو.

وبدا ريبيرو واثقا الآن من أن المهاجم البرازيلي سيبقى في فرنسا حتى نهاية عقده في العام 2022 على الأقل، بل ويعتقد أن ميسي ورونالدو، يمكن أن ينضما إلى نيمار في “بارك دي برينس”، إذا قام مالكو باريس سان جيرمان بتوفير الأموال.

وأضاف ريبيرو: “ميسي ورونالدو.. أنا جاد، لا يمكنك الشك في القوة الاقتصادية لقطر”، في إشارة إلى أن ملكية نادي باريس سان جيرمان تعود لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ العام 2011.

وأصبح مستقبل ميسي في برشلونة موضع تساؤل في الأشهر الأخيرة، حيث يشعر بالإحباط من الطريقة التي يدار بها النادي، وزادت خسارة الفريق المهينة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-8 في دوري أبطال أوروبا، التكهنات بشأن مصير “البرغوث” ووجهته المقبلة في حال رحيله عن الفريق الكتالوني.

أما رونالدو، فقد ترددت مؤخرا أنباء عن رغبته في الرحيل عن يوفنتوس من أجل الانضمام لباريس سان جيرمان، كما تناقلت وسائل إعلام إيطالية أخبارا عن عزم “اليوفي” بيع النجم البرتغالي للتخلص من راتبه الضخم.

أما نيمار، الذي يعيش حاليا أزهى فتراته مع باريس سان جيرمان، فيستعد لقيادة الفريق في المباراة الهامة أمام بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر بعد غد الأحد.

المصدر: AS