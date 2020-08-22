عُمان – أعلن حارس المرمى العماني المخضرم، علي الحبسي، اليوم السبت، إنهاء مسيرته كلاعب لكرة القدم، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”.

وكتب الحبسي البالغ من العمر 38 عاما: “بعد سنوات تشرفت فيها بتمثيل عدد من الأندية داخل الوطن وخارجه، أعلن اليوم إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم”.

وأضاف: “وبهذه اللحظة أرفع خالص شكري وعظيم امتناني لكل من ساندني طوال مسيرتي، مؤكدا استمراري في خدمة وطني من مواقع أخرى”.

واستهل الحبسي مسيرته في بلاده، من خلال اللعب لنادي المضيبي ثم النصر، قبل أن يخوض تجارب احترافية ناجحة في إنجلترا، مع أندية بولتون، وويغان أثليتيك، وبرايتون، وريدينغ.

وبعد رحلة طويلة في الملاعب الإنجليرية، قرر الحبسي خوض تحد جديد، بالانضمام لنادي الهلال السعودي، الذي توج معه خلال الفترة ما بين العامين 2017 و2019، بلقبي الدوري والسوبر السعوديين.

وعلى الصعيد الدولي، ساهم الحبسي في تتويج منتخب عمان بكأس الخليج في العام 2009، والوصول لنهائي البطولة مرتين، في 2004، و2007، كما سطر الأسطورة العمانية اسمه بأحرف من ذهب في دورات الخليج، بنيله جائزة أفضل حارس مرمى في خمس دورات.

المصدر: RT + وكالات