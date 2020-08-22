الولايات المتحدة – تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، امس، مدفوعة بتخوفات ضعف الطلب العالمي على الخام، مع استمرار أثر فيروس كورونا على الأسواق، خاصة لدى الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

والأربعاء، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، تراجعت بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، أقل من توقعات المحللين البالغة 2.7 مليون برميل.

وعقد تحالف (أوبك+)، الأربعاء، اجتماعا على مستوى الوزراء، وخرج ببيان قال فيه إن أسواق النفط في تحسن تدريجي، لكن بوتيرة أبطأ من المتوقع، مع اتساع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.

وبحلول الساعة (08:10 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 0.63 بالمئة أو 30 سنتا إلى 45.07 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.65 بالمئة أو 28 سنتا إلى 42.83 دولارا للبرميل.

وذكر بيان (أوبك+) أمس، أن “السوق النفطية تعاني من الهشاشة وأوجه عدم اليقين الكبيرة، لا سيما المرتبطة بالطلب على النفط”، ودعوا إلى يقظة جميع البلدان المشاركة.

الأناضول