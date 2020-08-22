ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ساعد الأتراك على الاستمرار في الاستيلاء على الدولة الليبية واغتصاب أراضيها.

العباني وخلال مداخلة لبرنامج “آخر الإسبوع “عبر فضائية “صدى البلد” المصري أوضح أن هؤلاء الأتراك مازالوا يعملون على أن الأرض الليبية كما كانوا فى أنقرة أو إسطنبول.

وتابع أن الأتراك يتعاملون مع الجزء الغربي من الأراضي الليبية كأنهم هم الأسياد فوقه، مؤكدا أن حكومة السراج تتعامل معهم بضعف.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن هناك ليبيين من حكومة السراج ممن وقعوا معهم اتفاقيات ومعاهدات واتفاقيات ترسيم الحدود يعملون كموظفين لديهم.